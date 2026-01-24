Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşmaları Beyobası Merkez Camii'nde

Köyceğiz İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği Sabah Namazı Buluşması Beyobası Merkez Camii’nde gerçekleştirildi; din görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:33
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:33
Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü organizasyonu

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları, Beyobası Mahallesi Merkez Camiinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında Beyobası Merkez Camii İmam-Hatibi Sunay Keskin Yasin Suresi’ni tilavet etti; sabah namazını Uzman İbrahim Bölükbaşı kıldırdı. Sohbeti Vaiz Rauf Evleksiz gerçekleştirdi ve Hamit Mahallesi Camii İmam-Hatibi Ali Akduman dua yaptı. Tesbihatı ise Din Görevlisi Selman Gündoğdu yaptırdı.

Cami doldu; bayanlar, gençler ile civar mahallelerde görevli din görevlilerinin cemaatleri de programa katılarak, misafirler ve Köyceğizli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program sonrası ev sahibi Beyobası Camii görevlileri Sunay Keskin ve Ercan Pakur, misafirlere çorba ve kahvaltı ikramında bulundu. Yemek duasının ardından Vaiz Rauf Evleksiz ev sahibi hocalara ve camiyi güzelleştiren cemaate teşekkür ederek programı sonlandırdı.

