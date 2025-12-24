DOLAR
Köyceğiz’e Kent Mobilyası Desteği: Parklar ve Okullar Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025’te Köyceğiz’de park ve okullara bank, piknik masası, çocuk oyun grupları ve spor aleti yerleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:04
Köyceğiz’e Kent Mobilyası Desteği: Parklar ve Okullar Yenileniyor

Muğla Büyükşehir’den Köyceğiz’e Kent Mobilyası Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde sosyal yaşamı güçlendirmek, ortak kullanım alanlarını zenginleştirmek ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla ilçe genelinde kent mobilyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Yerleştirilen ekipmanlar

2025 yılı içinde Köyceğiz’e kazandırılan kent mobilyaları kapsamında bank, piknik masası ve çatılı piknik masası ilçe genelindeki parklar ve okulların kullanımına sunuldu. Ayrıca Kordon, Çayhisar Mahallesi ve Pınar Mahallesi olmak üzere 3 farklı noktaya çocuk oyun grubu kurulurken, Pınar Mahallesi'ne spor aleti yerleştirildi.

Okulun memnuniyeti

Yunus Emre Ortaokulu Okul Müdürü Fatih Şaylan, "Kurumlarımız okullarımızın güzelleştirilmesi ve öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda vakit geçirmesi için ellerinden geleni yapıyor. Okulumuza kazandırılan piknik masaları için emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Belediye ve Başkanın açıklamaları

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ise, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı sosyal alanların yanı sıra çocuklarımız için okullarımızdaki piknik masası ihtiyaçlarına da önemli katkılar sağlıyor. İlçemizin farklı noktalarındaki parklarımızı Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yeniledik. Köyceğiz ilçemize sunduğu desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Muğla’da sosyal yaşamı güçlendiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal yaşamı güçlendiren ve eğitime katkı sunan desteklemelere büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Aras, "Muğla’mızın her ilçesinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını daha nitelikli hale getirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı, güvenli ve keyifli ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızın yanı sıra okullarımıza kazandırdığımız piknik masalarıyla öğrencilerimizin sosyal alan ihtiyaçlarına da katkı sunuyoruz. ‘Birlikte yönetim’ anlayışıyla ilçe belediyelerimizle uyum içinde çalışmaya, Köyceğiz’de ve tüm Muğla’da yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

