Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Ağla Orman İşletme Şefliğini Ziyaret Etti

Köyceğiz Kaymakamı Ağla Orman İşletme Şefliğini Ziyaret Etti

Kurum ziyaretleri kapsamında Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Ağla Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bilgi Paylaşımı ve Sahadaki Görüşmeler

Ziyarette, Ağla Orman İşletme Şefi Ahmet Anıl Uygun tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı. Kaymakam Kumcu, sahada görev yapan personelle de görüşerek onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Kapsamlı Değerlendirmeler

Geçen yıl yürütülen çalışmalar ile yaklaşan yeni sezona yönelik hazırlıklar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmelerde ormanların korunması, yangınla mücadele hazırlıkları ve bölgedeki ormancılık çalışmalarının güçlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Ağla Yaylası ve Kar Festivali Görüşmeleri

Ayrıca, Ağla Yaylası Gökçeova Mevkiinde düzenlenmesi düşünülen kar festivali ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Teşekkür ve İyi Dilekler

Kaymakam Mert Kumcu, ziyarette özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

