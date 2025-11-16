Koyulhisar'da Kardan '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' Görenleri Duygulandırdı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma'da Adem Soylu ve yeğenleri, şehitleri anmak için kardan '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' yapıp Türk bayrağıyla süsledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:39
Koyulhisar'da Kardan '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' Görenleri Duygulandırdı

Koyulhisar'da Kardan '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' Görenleri Duygulandırdı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, yeğenleriyle birlikte şehitleri anmak amacıyla kardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaptı. Ortaya çıkan görüntüler görenleri duygulandırdı.

Soğuk hava çalışmayı fırsata çevirdi

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Sivas’ın yüksek kesimlerine etkili kar yağışı düştü. Karın yoğun olduğu Koyulhisar’ın Kızılelma köyünde Adem Soylu ve yeğenleri, kardan köprü yaparak bu anı anlamlı hale getirdi. Köprünün detaylandırılması için titizlikle çalışan ekip, köprünün üzerine Türk bayrağı da yerleştirdi.

'Şehitlere armağan ettik'

Adem Soylu yaptığı açıklamada: 'Kar yağışının ardından yeni şehit olan askerlerimizi anmak amacıyla, yeğenlerimle beraber kardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapmaya karar verdik. Hem yeğenlerimle biraz zaman geçirdik hem bu köprüyü onlara armağan ettik' dedi.

SİVAS’IN KOYULHİSAR İLÇESİNE BAĞLI KIZILELMA KÖYÜNDE YAŞAYAN ADEM SOYLU, YEĞENLERİ BİRLİKTE...

SİVAS’IN KOYULHİSAR İLÇESİNE BAĞLI KIZILELMA KÖYÜNDE YAŞAYAN ADEM SOYLU, YEĞENLERİ BİRLİKTE ŞEHİTLERİ ANMAK İÇİN KARDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YAPTI. ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI.

SİVAS’IN KOYULHİSAR İLÇESİNE BAĞLI KIZILELMA KÖYÜNDE YAŞAYAN ADEM SOYLU, YEĞENLERİ BİRLİKTE...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK BiGG 2025 2’nci Çağrısı Sonuçları: 109 Mükemmeliyet Mührü
2
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı
3
İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
4
59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı
5
Diz Kireçlenmesinde Eksozom Tedavisi: Ameliyatsız Yeni Çözüm
6
Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu
7
Başakşehir'de Kuyumcu Soygunu EVA Group Güvenliğiyle 63 Saniyede Engellendi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?