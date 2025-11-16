Koyulhisar'da Kardan '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' Görenleri Duygulandırdı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, yeğenleriyle birlikte şehitleri anmak amacıyla kardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaptı. Ortaya çıkan görüntüler görenleri duygulandırdı.

Soğuk hava çalışmayı fırsata çevirdi

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Sivas’ın yüksek kesimlerine etkili kar yağışı düştü. Karın yoğun olduğu Koyulhisar’ın Kızılelma köyünde Adem Soylu ve yeğenleri, kardan köprü yaparak bu anı anlamlı hale getirdi. Köprünün detaylandırılması için titizlikle çalışan ekip, köprünün üzerine Türk bayrağı da yerleştirdi.

'Şehitlere armağan ettik'

Adem Soylu yaptığı açıklamada: 'Kar yağışının ardından yeni şehit olan askerlerimizi anmak amacıyla, yeğenlerimle beraber kardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapmaya karar verdik. Hem yeğenlerimle biraz zaman geçirdik hem bu köprüyü onlara armağan ettik' dedi.

SİVAS’IN KOYULHİSAR İLÇESİNE BAĞLI KIZILELMA KÖYÜNDE YAŞAYAN ADEM SOYLU, YEĞENLERİ BİRLİKTE ŞEHİTLERİ ANMAK İÇİN KARDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YAPTI. ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI.