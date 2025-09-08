Kozan'da Düğünde Silahlı Kavga: 24 Yaşındaki Genç Öldü

Olay

Adana'nın Kozan ilçesindeki Turkeli Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine düğün salonu önünde Özcan Özçelik (24)'e silahla ateş açıldı.

Yaralanan Özcan Özçelik, çevredekiler tarafından ilk olarak Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalelerin ardından Özçelik, tedavi için Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özcan Özçelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgada silahı kullandığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen şüpheli T.T.'yi yakalamak için araştırma yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

