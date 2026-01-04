DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.922.826,82 -0,94%

Kozan'da Kar Keyfi: Kardan Adama Sucuk Ekmek ve Şalgam İkramı

Kozan'da Horzum Yaylası ve Çulluuşağı'nda etkili kar yağışı renkli görüntüler oluşturdu; kardan adama sucuk ekmek ve şalgam ikramı ilgi çekti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:32
Kozan'da Kar Keyfi: Kardan Adama Sucuk Ekmek ve Şalgam İkramı

Kozan'da kar sevinci: Kardan adama sucuk ekmek ve şalgam ikramı

Horzum Yaylası ve Çulluuşağı beyaza büründü

Adana'nın Kozan ilçesinde, Horzum Yaylası ve Çulluuşağı bölgesinde etkili olan kar yağışı, bölgeye renkli ve neşeli görüntüler getirdi. Vatandaşlar hafta sonunu aileleriyle birlikte kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak değerlendirdi.

Dron ile çekilen görüntülerde, kızılçam ormanlarının üzerini kaplayan beyaz örtü izleyenleri mest etti. Karın yarattığı doğa manzarası ile insan aktiviteleri adeta kartpostallık sahneler sundu.

Bayram Alparslan eğlenceli anları şöyle anlattı: "Uzun süredir bölgemize kar yağmıyordu. Burada çok eğlendik. Kardan adamımıza sucuk ekmek verdik, şalgam içirdik. Sucuk ekmek yiyip şalgam içen tek kardan adam Adana’da".

Teyfik Yüceli ise bölgedeki kar sevincini ve Kozan'ın coğrafi avantajını vurguladı: "Kar gören masum Kozanlılar olarak eğlenmeye geldik. Bu yıl kurak geçti ama 2026 bereketle geldi. Büyüklerimiz ‘kar senesi, var senesi’ der. Kozan çok şanslı bir yer; 20 dakikada kara, 20 dakikada denize ulaşabiliyoruz".

Şeref Kopçak de duygularını, "Horzum’a kar topu oynamaya geldik. Kardan adamı yaptık, onunla Kozan’a ineceğiz" sözleriyle paylaştı.

Kar yağışıyla birlikte Kozan'da hem doğa hem de insan manzaraları, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İLGİNÇ VE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI....

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İLGİNÇ VE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. VATANDAŞLAR, KARDAN ADAMLARA SUCUK EKMEK VE ŞALGAM VEREREK RENKLİ SAHNELER OLUŞTURURKEN, BAZILARI İSE ARAÇLARININ ÜZERİNE KARDAN ADAM YAPARAK DİKKAT ÇEKTİ.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İLGİNÇ VE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI....

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Zabıta Denetimleri Ara Vermeden Sürüyor
2
Bodrum Gümbet'te Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batırdı
3
Bodrum’da Kuvvetli Rüzgar 13 Metrelik Yelkenliyi Yarı Batık Bıraktı
4
Bursa Terminali'nde Yılbaşı Dönüş Yoğunluğu
5
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti
6
Ataşehir'de 'Yeni Nesil Galericilik': Çekilişle 50 Bin TL'ye Araç Satışı
7
Kula Şoförler Odası'nda Oktay Kırlı 50 Oy Farkla Yeniden Başkan

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları