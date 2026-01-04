Kozan'da Kar Keyfi: Kardan Adama Sucuk Ekmek ve Şalgam İkramı

Kozan'da kar sevinci: Kardan adama sucuk ekmek ve şalgam ikramı

Horzum Yaylası ve Çulluuşağı beyaza büründü

Adana'nın Kozan ilçesinde, Horzum Yaylası ve Çulluuşağı bölgesinde etkili olan kar yağışı, bölgeye renkli ve neşeli görüntüler getirdi. Vatandaşlar hafta sonunu aileleriyle birlikte kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak değerlendirdi.

Dron ile çekilen görüntülerde, kızılçam ormanlarının üzerini kaplayan beyaz örtü izleyenleri mest etti. Karın yarattığı doğa manzarası ile insan aktiviteleri adeta kartpostallık sahneler sundu.

Bayram Alparslan eğlenceli anları şöyle anlattı: "Uzun süredir bölgemize kar yağmıyordu. Burada çok eğlendik. Kardan adamımıza sucuk ekmek verdik, şalgam içirdik. Sucuk ekmek yiyip şalgam içen tek kardan adam Adana’da".

Teyfik Yüceli ise bölgedeki kar sevincini ve Kozan'ın coğrafi avantajını vurguladı: "Kar gören masum Kozanlılar olarak eğlenmeye geldik. Bu yıl kurak geçti ama 2026 bereketle geldi. Büyüklerimiz ‘kar senesi, var senesi’ der. Kozan çok şanslı bir yer; 20 dakikada kara, 20 dakikada denize ulaşabiliyoruz".

Şeref Kopçak de duygularını, "Horzum’a kar topu oynamaya geldik. Kardan adamı yaptık, onunla Kozan’a ineceğiz" sözleriyle paylaştı.

Kar yağışıyla birlikte Kozan'da hem doğa hem de insan manzaraları, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

