Kozan'da Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

Adana Kozan’da Bulduklu yol ayrımında otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 20:49
Kaza Ayrıntıları

Kaza, Kozan-Kadirli karayolu Bulduklu yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İ.P. yönetimindeki 07 HUL 64 plakalı otomobil, Y.Y. yönetimindeki 27 ASE 885 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü İ.P. ile yolcu C.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

