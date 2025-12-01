Kozan'da Polis Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kozan’da Polis Uygulaması: 3 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Adana’nın Kozan ilçesinde, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan üç şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Detayları

Emniyet ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 41 noktada uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalara toplam 292 emniyet personeli katıldı.

Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve 14 adet fişek, 4.70 gram uyuşturucu madde ile 354 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu satıcısı ile silahlı kanuna muhalefet suçundan aranan 2 kişi ile dolandırıcılıktan 4 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan üç şüpheli, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Trafik Denetimleri

Trafik kontrollerinde modifiyeli olduğu tespit edilen 4 araca işlem yapıldı. Ayrıca 124 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı; 21 araç ve 7 motosiklet ise trafikten men edildi.

