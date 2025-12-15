DOLAR
Sakarya'da izinsiz yurtta 100 Kazak öğrenci mağdur

Sakarya'da yapı kullanım izni olmayan yurttan 100 Kazak öğrenci mağdur oldu; 4 bin 301 km yol kat eden aileler 17 Aralık'a kadar evi boşaltmaya zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:28
Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Tokat Dere Caddesi'nde bulunan ve yapı kullanım izni olmamasına rağmen faaliyete geçirilen özel yurt, Kazakistan uyruklu yaklaşık 100 öğrenciye mağduriyet yaşattı.

Öğrenciler ve sözleşme koşulları

Üniversite eğitimi için şehre gelen öğrencilerle bir yıllık sözleşme imzalandı; bazı öğrenciler yıllık peşin ödemeyi tercih etti, bazıları ise aylık 7 bin 500 lira ödüyor. Yurda yönelik şikayetler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Serdivan Belediyesine yurdun kapatılması yönünde yazı gönderdi. Belediye, yurdun boşaltılması için 17 Aralık tarihine kadar süre tanıdı.

Ailelerin tepkisi ve sokakta kalma endişesi

Yaklaşık 4 bin 301 kilometre yol katederek Sakarya'ya gelen öğrenciler, valizleriyle sokağa düşme kaygısı taşıyor. Yurtta kalan bir öğrencinin velisi Zhanar Zhakupova yaşananları şöyle anlattı:

"Biz yurdu kiraladık, sözleşmemizde var 12 aylık. Parasını da ödedim, depozitosunu da ödedim. Hatta 10-12 aylık para vermiş çocuklar da var. Yurt sahibi gelip ’çıkın’ diyor. Onların sıkıntıları varmış. Mahkeme kararı varmış ama bize gösterilmedi. Hiçbir şey göstermeden bizi çıkartmaya çalışıyorlar, sadece bize bu ayın 17’sine kadar çıkmamız gerektiğini söylediler. 2-3 gün önce aylık kiramızı da aldı. Bize bir gün sonra ’çıkın’ diyorlar. Neden bizden ödeme alıyorsunuz o zaman?"

Zhakupova ayrıca şunları söyledi:

"Kimisinin ailesi son paralarıyla çocuklarını okutuyor, kredi çekiyor. Cebimizde para yok. Depozito vermişiz. Geri bir kuruş paramızı vermiyorlar, bizi de çıkartıyorlar. Bizim gidecek yerimiz yok. Şimdi 100 Kazak öğrenci var. Kimisinin ailesi son paralarıyla çocuklarını okutuyor, kredi çekiyor, şimdi çocuklar dışarda kalıyor. Çocuklar nasıl böyle dışarda kalabilir? Çocuklardan ödeme aldıktan sonra neden çocukları çıkartıyorsunuz, ben anlamıyorum bu işi. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yarın mahkemeye gideceğiz mecburen. Bir tane çocuğun yurttan ayrılıp başka yere gitmesi cebinde en az 20 bin lira olması lazım ama bunların ceplerinde bir kuruş para yok. Yurt dışından gelip de kalacak yer bulmak çok zormuş"

Yetkili kurumlar ve sorumluluk tartışması

Zhakupova'nın eski eşi Serdar Pazar, mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti. Pazar, yurdun yapı uygulama belgesinin olmadığını bilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Serdivan Belediyesine bilgi verdiğini, ancak gerekli kapatma işlemlerinin yapılmadığını ve öğrencilerden ödeme alınmaya devam edildiğini söyledi.

Pazar, "Madem yapı uygulama belgesi olmadığını biliniyorsa Belediye sezon başlamadığı zamanda neden kapatmadı veya neden kontrole gelemedi? Öğrenciler kalmaya devam etse polis zoruyla çıkarılma riski var ama öğrenciler kandırıldığı için polis yardımı alamıyor. Bunun bir sorumlusu olması gerekiyor. Yurt yönetimi, verilen paraların elektrik, doğalgaz gibi harcamalarda kullanıldığını söylüyor. Bu konuda da herhangi bir muhatap görmedik. Gördüğümüz kişilerde ’Biz çalışanız’ diyorlar. Kazakistan’da zor durumda olan ailelerde var bunlar bankalardan kredi çekerek buraya öğrencilerini gönderdiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gideceğim yapabilecekleri bir şeyin olup olmadığını soracağım. Konuya ilişkin savcılığa başvuruda bulunduk, umarım yardımcı olacak birileri çıkar. Biz maddiyattan çok öğrenciler kalacak yer bulabilecek mi onun peşindeyiz. Burada hem kandırılan çocuklar hem de mağdur edilen bir Türkiye var. Türkiye’ye Kazakistan’dan bir öğrenci gelip gittiği zaman artık bu ülkeyi tavsiye etmeyecek"

Veliler, önceliklerinin öğrencilerin barınma güvenliğinin sağlanması olduğunu, hukuki ve idari süreçlerin ise takip edileceğini belirtiyor.

