Kozmetek Ankara'da: Kozmetik Teknolojileri Yarışmasının Kazananları Açıklandı

Kozmetik Teknolojileri Yarışması (Kozmetek) Ankara'da tamamlandı; 24 proje yarıştı, iki kategoride kazananlar belirlendi ve toplam 400 bin lira ödül dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:25
Kozmetek Ankara'da Tamamlandı

Kozmetik Teknolojileri Yarışması (Kozmetek), gençlerin bilim ve teknolojiyi birleştirerek kozmetik sektöründe yenilikçi ürünler geliştirmesini teşvik etmek amacıyla Ankara'da düzenlendi. Etkinlik, Agarta, Glamix ve Agarta İleri Teknoloji ve Dayanışma Derneği (AGİTED) paydaşlığında gerçekleştirildi ve akademisyenler, kimya sektörü temsilcileri ile üniversite öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı.

Final: İki Kategoride Yenilik Yarışı

Yarışmanın finali Kozmetik İnovasyon ve Dijital Pazarlama olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı. Finalde toplam 24 yenilikçi proje jüri değerlendirmesine sunuldu; projeler doğal içerikli, sürdürülebilir ve dijital dönüşümü destekleyen çözümlerle öne çıktı.

Kozmetik İnovasyon Kategorisi Kazananları

Kozmetik İnovasyon kategorisinin birincileri şu şekilde belirlendi: Gazi Üniversitesi öğrencisi Gözde Özdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Eylül Erdal ve Gazi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ROSEA takımı üyeleri İlayda Ağaçdelen ile Bengisu Gökhan. Bu kategorideki projeler; doğal içerikli, vegan, sürdürülebilir ürünler, çevre dostu üretim süreçleri, yenilikçi üretim teknolojileri ve yeşil ambalaj çözümleriyle dikkat çekti.

Dijital Pazarlama Kategorisi Kazananları

Dijital Pazarlama kategorisinde öne çıkan isimler ise TED Üniversitesi öğrencisi Zeynep Su Tut, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan SMartMirror takımı üyeleri Şeref Recep Keskin ve Enes Faruk Keskin ile Ankara ve Ostim Teknik Üniversiteleri öğrencisi İrem Öykü Emir oldu. Bu kategorideki projeler, dijital dönüşüm, e-ticaret stratejileri, sosyal medya yönetimi ve yazılım tabanlı tüketici deneyimi çözümleriyle öne çıktı.

Ödüller ve Mesaj

Yarışmada toplam 400 bin lira ödül dağıtıldı ve tüm yarışmacılara tablet hediye edildi. Agarta Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Yalçın, törende yaptığı konuşmada: "Bu yarışmada kazanan sadece birinci olanlar değil, bilime gönül veren tüm gençlerdir." dedi. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin gelecekte geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

