Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Kremlin, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet teklifinin geçerli olduğunu ve görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. New START müzakereleri öncelikli olacak.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 19:10
Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Putin'in Alaska daveti hâlâ geçerli; New START müzakereleri öncelikli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Peskov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini anımsattı ve bu teklifin geçerli olduğunu söyledi.

Peskov'un ifadesi: "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı."

Peskov, Rusya'nın İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma talebinin güncel olduğunu belirtti. Öncelikle Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Ek olarak Peskov, ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması gerektiğini belirterek, "Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.

Putin-Trump zirvesi: Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, ağustosta Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde bir araya gelmişti. Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş; Trump da bunun mümkün olabileceğini söylemişti.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da tamamlandı: 164 bildiri, 783 katılımcı
2
Çorum Çukurören köyünde arazi yangını ormana sıçradı
3
Kalkiliye’de İsrailliler 100 Dönümlük Zeytinliği İşgal Edip Yerleşim Kurdu
4
Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır
5
Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner için tutuklamaya yönelik yakalama kararı
6
Şin-Bet Doha'da Hamas Suikast Girişimini Araştırıyor
7
Çin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Pekin'de Görüştü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı