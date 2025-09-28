Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Putin'in Alaska daveti hâlâ geçerli; New START müzakereleri öncelikli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Peskov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini anımsattı ve bu teklifin geçerli olduğunu söyledi.

Peskov'un ifadesi: "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı."

Peskov, Rusya'nın İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma talebinin güncel olduğunu belirtti. Öncelikle Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Ek olarak Peskov, ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması gerektiğini belirterek, "Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.

Putin-Trump zirvesi: Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, ağustosta Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde bir araya gelmişti. Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş; Trump da bunun mümkün olabileceğini söylemişti.