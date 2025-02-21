Kremlin Sözcüsü Peskov: "Kiev Yönetimi Barış Müzakerelerini İstemiyor"

Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın barış müzakerelerine ilgi duymadığını belirtti ve BM'ye alternatif olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:39
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Kiev Yönetimi Barış Müzakerelerini İstemiyor"

Kremlin Sözcüsü'nden Ukrayna Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesinin barış müzakereleri yoluyla çözümüne açık olduklarını ancak Kiev yönetiminin bu süreçle ilgilenmediğini ifade etti. Moskova'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Peskov, "Kiev yönetimi barış müzakereleri ve barışın sağlanması süreciyle ilgilenmek istemiyor," dedi.

ROMANYA'DAN GELEN AÇIKLAMAYA CEVAP

Peskov, Romanya'nın Rusya'nın ABD ile NATO birliklerinin Doğu Avrupa'dan çıkarılmasını talep ettiği yönündeki iddialarını değerlendirdi. Bu konuda endişelerini yineleyen Peskov, "NATO askeri altyapısının sınırlarımıza doğru ilerlemesinden endişeliyiz. Bu konudaki pozisyonumuz iyi biliniyor ve kimse için sır değil," diye konuştu.

BM'ye Alternatif Yok

Peskov, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili olası ayrılma ihtimalini de değerlendirdi. BM'nin günümüzdeki zorluklar karşısında öncü bir rol oynamaya devam ettiğini belirten Peskov, "Bu örgüt, bariz verimsizliklerine rağmen, herhangi bir örgütle değiştirilemez. BM'ye alternatif yok." ifadelerini kullandı.

Putin ve Trump Görüşmesi Hakkında Beklentiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilerideki olası görüşmesine dair bir gelişme olmadığını dile getiren Peskov, böyle bir görüşmenin verimli olabilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasının talimatının verildiğini aktardı.

Gizli Müzakere İddiaları

Sözcü Peskov, Rusya ve ABD arasında gizli müzakerelerin yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirtti.

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