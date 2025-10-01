Küba: ABD'nin Karayipler'deki Tırmanış "Rubio'nun Kişisel Gündemi"

Bruno Rodriguez, Washington'un Havana'ya yönelik sertleşmesini Rubio'nun yönlendirdiğini savundu

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki son hamlelerinin Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "kişisel gündemi" sonucu olduğunu iddia etti.

Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada Rodriguez, Donald Trump'ın ocakta yeniden göreve başlamasıyla iki ülke arasındaki düşmanlığın değişebileceğine dair umutlandıklarını ancak Rubio'nun Washington'un Havana'ya karşı daha sert bir "maksimum baskı" politikası izlemesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Rubio hakkında, "Mevcut dışişleri bakanı Küba'da doğmadı, Küba'ya hiç gitmedi ve Küba hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ancak bu aşırı yaklaşımı ilerletmek için ABD'nin ulusal çıkarlarını feda ediyor gibi görünen, çok kişisel ve yozlaşmış bir gündem yürütüyor." ifadelerini kullanan Rodriguez, Rubio'nun politikalarının Trump'ın "barış" vizyonuyla örtüşmediğini de savundu.

Rodriguez, ABD'nin Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine değinerek bunun bir "saldırganlık" olduğunu ve "öngörülemeyen, yıkıcı sonuçlar" doğurabileceği uyarısını yaptı.

Washington yönetiminin Küba'ya karşı sertleşen adımları arasında, eski ABD Başkanları Barack Obama ile Joe Biden dönemlerinde hafifletilen yaptırımların geri getirilmesi, ülkenin yeniden "teröre destek veren devletler" listesine alınması ve Kübalıların yasal korumalarının kaldırılmasının bulunduğunu kaydetti.

Tüm bu gelişmelere rağmen Rodriguez, Washington ile göç ve terörle mücadele gibi konularda işbirliğinin sürdüğünü vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi mevcut ABD yönetimiyle ciddi ve sorumlu bir diyaloğa bugün başlamaya tamamen hazırız." dedi.

Haberde ayrıca, Rubio'nun temmuzda yaptığı açıklamaya yer verildi: Rubio, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ve diğer bazı Kübalı yetkililere yaptırım uygulanacağını açıklamış ve "ABD, Küba halkının insan haklarını ve temel özgürlüklerini savunmaya devam edecek ve hiçbir gayrimeşru, diktatör rejimin burada hoş karşılanmadığını açıkça ortaya koyacaktır." demişti.

Haber metni, Donald Trump'ın daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını verdiğini hatırlattı. Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş geminden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirildi.