Küçükçekmece'de Aile İçinde Kanlı Olay

Küçükçekmece'de meydana gelen trajik bir olayda, yabancı uyruklu bir birey tartışma sonucunda eşini bıçaklayarak yaşamına son verdi. Olayın ardından, çiftin oğlu babasını da bıçakla ağır yaraladı.

Olayın Detayları

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında gerçekleşen olayda, yabancı uyruklu şahıs, eşiyle girdiği tartışma sonucunda bıçakla saldırarak onu öldürmeyi başardı.

Oğulun Eylemi ve Sonrası

Olay sırasında evde bulunan çiftin oğlu, babasına saldırarak onu ağır yaraladı. Çevredeki diğer vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, müdahalelerini gerçekleştirerek yaralı babayı hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, annenin cesedinin başında bekleyen oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için bekletiliyor.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine gelen ekipler, detaylı incelemelerine devam ediyor.

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi karısını bıçakla öldürdü, olayı gören çiftin oğlu da babasını bıçakla ağır yaraladı. Ekipler sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi karısını bıçakla öldürdü, olayı gören çiftin oğlu da babasını bıçakla ağır yaraladı. Ekipler sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.