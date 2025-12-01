Küçükçekmece'de Balkonda Tartışma: E.K. Komşusuna 14 El Ateş Açtı, Gözaltı

Küçükçekmece'de Balkonda Tartışma: E.K. Komşusuna 14 El Ateş Açtı

Olayın Detayları

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde öğle saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.K. (33) isimli şahıs balkonda tartıştığı komşusuna doğru evde bulunan silahı ile ateş etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin balkondan yaptığı saldırıda tam 14 el ateş açıldığı, komşusunun ise eve sığınarak yaralanmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. Olayda yaralanan olmadı.

Emniyet Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası komşusuna ateş eden şahsı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma ve şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gelişmeler geldikçe paylaşılacaktır.

