Küçükçekmece’de Çatı Yangını ve Patlama: 4 Katlı Bina Boşaltıldı

Söğütlüçeşme Mahallesi, 15.30

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve çatıdan yükselen duman gökyüzünü kapladı.

Bina sakinleri, çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangının yükseldiği sırada bir patlama meydana geldi. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti ve uzun uğraşların ardından yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının elektrikten kaynaklı olduğu iddia edildi.

Görgü tanığının ifadesi

Erhan Yüce, "Kahve dükkanının sahibiyim. Dışarı çıkarken dumanı gördük. Komşulara çıkmaları konusunda bağırdık, itfaiyeye haber verdik. Büyük bir gürültüyle patlama oldu. İnsanlar mekandan çıktı, hepsini binadan çıkarmaya çalıştık. Şalterleri indirdik, doğalgazı, elektriği hepsini indirdik. Sonra vatandaşları dışarı çıkardık. Sonra itfaiye geldi. Mahsur kalma olayı yok. Elektrikten kaynaklı olabilir, başka bir şey olamaz, çünkü çatı katında kimse oturmuyordu" dedi.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. BİNA SAKİNLERİ DİĞER VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ÇIKARILIRKEN, ALEVLERİN YÜKSELDİĞİ SIRADA PATLAMA OLDU. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU SÖNDÜRÜLÜRKEN, ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.