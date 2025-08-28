Küçükçekmece'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Küçükçekmece'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı
Küçükçekmece'de gerçekleşen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgiye göre, Sefaköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde ilerleyen 58 EK 720 plakalı otomobil ile 34 ML 720 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü M.S. (25) yaralandı.
Müdahale ve Güvenlik
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.