Küçükçekmece'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Küçükçekmece Sefaköy Halkalı Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü M.S. (25) yaralandı, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:48
Küçükçekmece'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Küçükçekmece'de gerçekleşen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Sefaköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde ilerleyen 58 EK 720 plakalı otomobil ile 34 ML 720 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü M.S. (25) yaralandı.

Müdahale ve Güvenlik

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

