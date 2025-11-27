Küçükçekmece'de Parka Ayşe Tokyaz'ın Adı Verildi

Küçükçekmece'de Atakent Parkına Ayşe Tokyaz Adı Verildi

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi'nde bulunan bir parka öldürülen ve cesedi Eyüpsultan'da bir valizin içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın adını vererek onu ölümsüzleştirdi.

Kararın amacı

Belediye, kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşama hakkına dikkat çekmek amacıyla bu adı verme kararını aldı. Karar, Küçükçekmece Belediye Meclis kararıyla hayata geçirildi.

Başkan Çebi ve aile ziyareti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ayşe Tokyaz'ın adının ilçede sonsuza dek yaşatılacağını belirterek bu adımın kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir duruş olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile birlikte Başkan Çebi'yi makamında ziyaret etti. Esra Tokyaz ziyaret sırasında, "Bugün Ayşe’yi yaşatacak, bizim için anlamlı ve çok kıymetli bir park açıldı. Kardeşimin son nefesini verdiği yerde, Küçükçekmece’de. Çalmadığımız kapı kalmadı, Kemal Çebi bize kapısını açtı. Ayşe’nin adını yaşatacak bu park hepimize umut olsun" sözleriyle duyarlılığı için teşekkür etti.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ATAKENT MAHALLESİ’NDE BULUNAN BİR PARKA KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA EYÜPSULTAN'DA YOL KENARINDA BİR VALİZİN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN AYŞE TOKYAZ’IN İSMİNİ VERDİ.