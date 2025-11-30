Küçükçekmece E5’te zincirleme kaza: 3 yaralı

Küçükçekmece'de E5 yan yolda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, dört araçta hasar oluştu; ekipler müdahale etti ve yol trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:39
Kaza ve müdahale

Küçükçekmece’de E5 karayolu yan yolda meydana gelen zincirleme kazada üç kişi yaralandı. Olay, saat 19.00 sıralarında E5 karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti yan yolda gerçekleşti.

İddiaya göre, 34 DBD 308 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından seyir halindeki 34 VHE 67 plakalı otomobile çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle 34 VHE 67 plakalı araç da önündeki 34 BOH 330 plakalı araca çarptı.

Kazada park halindeki bir otomobil de etkilendi. Takla atan araçtaki sürücü, yolcu ile 34 VHE 67 plakalı otomobilin sürücüsü olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri trafik güvenliği için yolu trafiğe kapattı ve sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu; kazaya karışan dört araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ayrıca kazada yol kenarındaki bir aydınlatma direği de hasar gördü.

