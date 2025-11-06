Kula Belediyesi'nde Kira Borcu İçin 'Kesin Tahliye' Maddesi Reddedildi

Kula Belediyesi'nde 'Kesin Tahliye' Maddesi Meclisten Döndü

Kasım ayı meclis oturumunda tartışılan madde oy çokluğuyla kabul edilmedi

MANİSA (İHA) – Kula Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında, belediyeye ait taşınmazları kiralayan ve kira ödemelerini aksatan kiracılara yönelik hazırlanan kesin tahliye maddesi, yapılan oylamada reddedildi.

Belediye mülkiyetinde bulunan iş yerlerinde kiracı olan ve kira bedellerini üst üste 3 ay boyunca ödemeyen ya da yıl içinde toplam 4 kez aksatan kiracıların sözleşmesinin feshedilerek kesin tahliye edilmesini öngören madde, Kula Belediye Meclisi’nde uzun süre tartışıldı.

Gündeme alınan teklif, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri ile bazı CHP’li meclis üyelerinin ret oylarıyla kabul edilmedi.

Toplantıda söz alan bazı meclis üyeleri, ekonomik şartların giderek ağırlaştığını ve ilçe esnafının zor bir dönemden geçtiğini belirterek, tahliye yerine çözüm odaklı yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Bu üyeler, esnafa destek verilmesinin önemine vurgu yaparken, kira tahsilatında disiplin sağlanmasının da gerekli olduğunu ancak kesin tahliye kararının birçok işletmeyi zora sokabileceğini dile getirdi.

Diğer bazı meclis üyeleri ise belediye taşınmazlarının kamu malı olduğuna dikkat çekerek, kira ödemelerinde disiplinin zorunlu olduğunu ve tahliye maddesinin uygulanması gerektiğini savundu.

Alınan karar doğrultusunda, kira bedellerini geciktiren kiracılar için mevcut prosedür uygulanmaya devam edecek; önerilen kesin tahliye uygulaması ise hayata geçirilmeyecek.

KULA BELEDİYESİ’NİN KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA, BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARI KİRALAYAN VE KİRA ÖDEMELERİNİ AKSATAN KİRACILARA YÖNELİK HAZIRLANAN KESİN TAHLİYE MADDESİ, YAPILAN OYLAMADA REDDEDİLDİ.