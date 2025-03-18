Külliye'de Ramazan: Çocuklar Eğlenceli ve Öğretici Anlar Yaşıyor

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Külliye'de Ramazan etkinlikleri, çocukların aileleri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek eğlenceli ve öğretici vakit geçirmesini sağlıyor. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen bu özel program, 18'inci gününde de yoğun ilgi gördü.

Atölye Çalışmaları ve Etkinlikler

Ramazan boyunca Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, bilim teknolojisinden geleneksel el sanatlarına kadar uzanan çeşitli atölye çalışmaları sunarak çocuklara eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TÜBİTAK ile birlikte hazırladığı Bilim ve İcat Atölyesi ve Tasarım Atölyesi kapsamında, çocuklar bilgi yarışmalarına katılıyor, bilim dergileri okuyarak yeni bilgiler elde ediyor ve roket devreleri yapıyor.

Roketler Alev Aldı

Etkinlikler sırasında çocuklar, pil, bakır bant, ampul ve devre şablonlarını kullanarak hazırladıkları roketleri büyük bir heyecanla ateşledi. Bu yaratıcı faaliyetler, küçük zihinlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Ebru ve Boyama Atölyesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan, Aile Yılı etiketiyle düzenlenen stantta ise çocuklar boyama ve ebru atölyeleri ile el becerilerini geliştiriyor.

Tiyatro Aktivitesi ile Daha Fazlası

Program kapsamında, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün sahnelenen "Bir Adam Yaratmak" tiyatro oyunu, geniş bir katılımcı kitlesine hitap etti. Etkinlikler, Ramazan boyunca her gün 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açmaya devam edecek.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici vakit geçiriyor. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 18'inci gününde de yoğun ilgi gördü.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici vakit geçiriyor. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 18'inci gününde de yoğun ilgi gördü.