Külliye'de Ramazan Etkinlikleri: Dizi Oyuncuları Hayranlarıyla Buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri, bu yıl da çarpıcı buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Kuruluş Osman ve Vefa Sultan dizilerinin yapımcı ve oyuncuları, hayranlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin destekleriyle 23. gününde devam ediyor.

Kuruluş Osman İmza Günü ve Söyleşi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kuruluş Osman dizisine dair imza günü ve söyleşi düzenlendi. Etkinlikte, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile birlikte Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan, Cerkutay Alp karakterini canlandıran Çağrı Şensoy ve Alaeddin Bey karakterine hayat veren Faruk Aran yer aldı.

Vefa Sultan İmza Günü

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ise Vefa Sultan dizisi oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer, düzenlenen imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Etkinlik boyunca katılımcılar, oyuncularla sohbet etme ve imza alma fırsatı buldu.