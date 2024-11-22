Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Tartışılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Değerlendiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri tarafından değerlendiriliyor. AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, ülke genelinde 536 arkeolojik kazı çalışması sürdüğünü vurguladı ve yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Turizm Sektöründeki Sorunlar

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, turizmin Türkiye'nin en stratejik sektörü olduğunu belirterek, "Gelişmiş ülkeler için en başarılı rekabet edebildiğimiz sektör turizm sektörü. Bu bütçeyle, bu büyüklükteki kültür ve turizmi günümüz ekonomik şartlarında yönetmekte zorlanırsınız" dedi. Çorabatır, turizm sektöründeki vergi yüklerinin artışının sektörü sıkıntıya soktuğunu ifade etti.

Kültürel Miras ve Ayrımcılık Eleştirisi

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Türkiye'nin çok kültürlü yapısına dikkat çekerek, kültür politikalarındaki ayrımcılığın yıkıcı etkilerine vurgu yaptı. Ayrıca, tarihi kilise ve manastırların korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Trabzon ve Doğal Zenginlikler

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'un potansiyelini yeterince değerlendiremediğini, Sümela Manastırı'nın uluslararası bir değer olduğuna işaret ederek, yönetim sorunlarına dikkat çekti. Aydın, turizm alanında yapılaşma sorunlarının çözümüne yönelik önerilerde bulundu.

Turizmde Yerel Yönetimler ile İşbirliği Önemi

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, turizm faaliyetlerinin kontrolsüz kullanımı üzerine eleştirilerde bulundu ve yerel yönetimler ile işbirliğinin önemini vurguladı.

Türkiye’nin Turizmdeki Yararı

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin dünya turizminde ne kadar az etkilenebildiğini aktararak, sanatçıların toplum üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Aksu, tüm sanat alanlarının geliştirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Kültürel Mirasın Korunması

Ayrıca, Kocacık, Türkiye'ye geri kazandırılan eserlerle ilgili 12 bin 155 eserin vurgusunu yaptı. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli gayretler olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.