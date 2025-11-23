Kumru'da Orman Yangını: 50 Dönüm Etkilendi, Müdahale Sürüyor

Kumru'da orman yangını: Müdahale devam ediyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde, Kovancılı Mahallesi Ayvalı Kayabaşı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, fındık bahçesinde yakılan otların ormanlık alana sıçraması sonucu başladı.

Yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale, güvenlik önlemleri ve inceleme

Ekipler, eğimli arazi koşulları nedeniyle yangına hem karadan hem de elle müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre sakinlerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda yangının yaklaşık 50 dönüm alanda etkili olduğu tespit edildi.

Yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla bölgede güvenlik hattı oluşturuldu ve ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Yangın bölgesine gelen Ordu Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş ile Kumru Kaymakam Vekili Makbule Adacı, söndürme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

