Kurban Bayramı Dönüş Yolunda İzmir, Manisa ve Aydın'da Akıcı Yoğunluk

Kurban Bayramı Dönüş Trafiği

Kurban Bayramı tatilini sahil bölgelerinde geçiren sürücüler, bayramın son günü İzmir, Manisa ve Aydın'da akıcı trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle İzmir'de, Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Urla gibi popüler tatil beldelerinden dönen tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk yaşadı.

İzmir'de Otoyollarda Yoğunluk

Çeşme-İzmir ve Kuşadası-İzmir oto yollarında araç yoğunluğu gözlemlenirken, otoyol jandarması, trafiğin daha hızlı akabilmesi adına zaman zaman müdahalelerde bulundu. Kent genelinde genel olarak trafikte akıcı bir yoğunluk oluştu ve tatilcilerin hız sınırlarına uyduğu gözlendi.

Manisa ve Aydın'da Durum

Manisa'da ise, özellikle İzmir-Ankara kara yolunda tatilciler tarafından yoğunluk yaşandı. Manisa geçişlerini kullanan sürücüler, İzmir istikametinde akıcı bir şekilde yollarına devam etti. Öğle saatlerinden itibaren Turgutlu-Ankara kara yolunda araç sayısında belirgin bir artış yaşandı. Bu noktada, polis ve jandarma ekipleri sürücülerin kurallara uyması için sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Aydın-Muğla ve Aydın-Söke kara yollarında da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. Özellikle Bodrum, Didim ve Kuşadası’ndan dönenler, Söke Novada Kavşağı'nda trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Bu bölgede, zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, trafiği açmak için çalışmalara hız verdi.

Kurban Bayramı tatilini sahil bölgelerinde geçirenler, bayramın son günü dönüş yolunda Manisa'da akıcı yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilini sahil bölgelerinde geçirenler, bayramın son günü dönüş yolunda Manisa'da akıcı yoğunluk oluştu.