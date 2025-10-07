Küresel Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumu'nda: 15 Türk aktivist sağlık kontrolünde

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan ve Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

Gelişme ve karşılama

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 15 Türk aktivist, THY uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanındaki karşılamanın ardından otobüsle ayrıldı. Aktivistler, sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.

Adli Tıp Kurumu önünde aktivistlere destek vermek üzere TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile çok sayıda vatandaş beklemeye başladı.

Soruşturmanın kapsamı

Olay, 1 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı ve filodakilerin yasa dışı şekilde alıkonulmasıyla başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı sonrası uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma; Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi düzenlemeleri, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12. ile 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde yürütülüyor. Soruşturma kapsamında ele alınan suçlamalar arasında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, nitelikli yağma, mala zarar verme ve eziyet yer alıyor.

Daha önce soruşturma kapsamında 4 Ekimde Türkiye'ye getirilen 36 Türk ve bazı yabancı aktivistlerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştı.