Küresel Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumu'nda: 15 Türk aktivist sağlık kontrolünde

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolü ve ifade işlemleri için getirildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:42
Küresel Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumu'nda: 15 Türk aktivist sağlık kontrolünde

Küresel Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumu'nda: 15 Türk aktivist sağlık kontrolünde

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan ve Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

Gelişme ve karşılama

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 15 Türk aktivist, THY uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanındaki karşılamanın ardından otobüsle ayrıldı. Aktivistler, sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına getirildi.

Adli Tıp Kurumu önünde aktivistlere destek vermek üzere TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile çok sayıda vatandaş beklemeye başladı.

Soruşturmanın kapsamı

Olay, 1 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı ve filodakilerin yasa dışı şekilde alıkonulmasıyla başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı sonrası uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma; Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi düzenlemeleri, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12. ile 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde yürütülüyor. Soruşturma kapsamında ele alınan suçlamalar arasında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, nitelikli yağma, mala zarar verme ve eziyet yer alıyor.

Daha önce soruşturma kapsamında 4 Ekimde Türkiye'ye getirilen 36 Türk ve bazı yabancı aktivistlerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı
2
ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı
3
Macron: Hamas'ın Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Barış İçin Belirleyici Fırsat'
4
YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama
5
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
6
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi
7
Boko Haram'ın Gwoza Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı