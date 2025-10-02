Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırılarına Trabzon ve Çevre İllerden Tepki

Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu'da halk, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 01:46
Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu'da vatandaşlar, abluka kırma ve insani yardım taşıma amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıları protesto etti.

Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, filonun "insanlığın vicdanını ve adalet özlemini temsil eden bir direniş ruhuyla Gazze'ye doğru yola çıktığını" vurguladı.

Arslantürk, yapılan saldırının sadece gemilere değil "insanlığın ortak vicdanına" yapıldığını belirterek, "Orada bulunan kardeşlerimiz yalnız değildir. Onların arkasında tüm vicdan sahipleri, tüm adalet sevdalıları vardır. Biz bu kardeşlerimizin yanındayız ve son nefesimize kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Artvin

İHH İnsani Yardım Vakfı Artvin Şube Başkanlığı'nın çağrısı üzerine Halitpaşa Meydanı'nda toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi. İHH Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail tarafından hukuksuz şekilde durdurulduğunu belirtti ve "dünyanın artık zulme karşı sessiz kalmayacağını" söyledi. MHP İl Başkanı Serdar Kılınç ve Memur-Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce'nin konuşmalarının ardından dua edildi.

Gümüşhane

Fatih Parkı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı. Memur-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, "bu gece vicdanı olan herkesin kalbinin Sumud ile çarptığını" ifade etti. Etkinlik dualarla son buldu.

Giresun

Hacı Miktad Cami avlusunda bir araya gelen STK üyeleri, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti. Kamu-Sen İl Temsilcisi Muhammed Sarı, saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Bu millet Gazze'nin kurtuluşuna, Kudüs'ün özgürlüğüne önderlik edecektir." dedi.

Bayburt

Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirip sloganlar attı. Grup adına konuşan İlhami Polat, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filoya İsrail'in uluslararası sularda "barbarca saldırdığını" anlattı ve "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu

Ordu'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen protestoda, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelen grup, Zübeyde Hanım Caddesi'nden İmam Hatip Camisi'ne yürüdü. TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, tüm gemilerin sağ salim Gazze'ye ulaşmasını temenni ederek, İsrail ordusunun müdahalesi ve aktivistlerin tutuklanmasını "korsanlık ve terörizm" olarak nitelendirdi. Yücedağ, bu eylemlerin dünya halklarının öfkesini artıracağını ve işgalcilerin kara siciline eklendiğini vurguladı. Konuşmanın ardından dua edildi.

Yerel topluluklar ve sivil toplum kuruluşları, ortak açıklamalar ve dualarla Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılara karşı dayanışma mesajı verdi.

