Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu: Erzurum, Ağrı ve Erzincan'dan Tepki

Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da protesto edildi

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da çok sayıda vatandaş, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesini protesto etti.

Erzurum

Erzurum'da Lala Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine attıkları sloganlarla saldırıya tepki gösterdi. Yürüyüşe katılanlar, filodakiler ve İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdulkerim Kavaz, grup adına yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını kınadı.

Ağrı

Ağrı'da Merkez Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Küresel Sumud Filosu'na destek verip İsrail'in müdahalesini protesto etti. Grup, dua edip slogan attıktan sonra Dörtyol Kavşağı'na kadar yürüdü.

Erzincan

Erzincan'da ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Dörtyol Kızılay Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, filoya yönelik müdahaleyi ekranlardan canlı yayında takip etti.

Filistin Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Hasan Çakmak, İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği eylemi "barbarlık" olarak nitelendirerek kınadıklarını söyledi.