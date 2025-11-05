Kurtalan'da Zihinsel Engelli Genç Parkta Vatandaşlara Bıçakla Saldırdı

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda meydana geldi — şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda gerçekleşti.

A.E. (25) isimli zihinsel engelli genç, elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara saldırmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından A.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

