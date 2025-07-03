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Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Kibritçi Cevat'ı Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Kibritçi Cevat' karakteriyle tanınan Şekip Taşpınar, 56 yaşında vefat etti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 18:55
Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Kibritçi Cevat'ı Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Yenilmez İsimlerinden Biri Daha Gitti

Türk televizyon dünyasının önemli simalarından biri, Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayata veda etti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı 'Kibritçi Cevat' karakteriyle tanınan oyuncu, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmişti.

Menajeri Üzüntüsünü Duyurdu

Taşpınar'ın vefatını, sosyal medya üzerinden duyuran menajeri Temmuz Karikutal, "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey." ifadelerini kullandı.

Sağlık Sorunları ve Tedavi Süreci

Şekip Taşpınar, 2023 yılında yaşadığı talihsiz bir olay sonucu sahte alkolden zehirlenmiş ve uzun süre tedavi görmüştü.

Hayatına Kısa Bir Bakış

Ankara'da 10 Şubat 1969 tarihinde dünyaya gelen Taşpınar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğuna adım atan Taşpınar, 1995-1998 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı.

2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri veren Taşpınar, ayrıca TRT ve diğer kanallarda seslendirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile hafızalarda derin bir iz bırakan sanatçı, kaybıyla birlikte Türk televizyon tarihinde önemli bir eksiklik yaratmıştır.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Taşpınar'ın cenaze töreni Atınoluk Merkez Camisi'nde yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı. Taşpınar'ın cenaze töreni Atınoluk Merkez Camisi'nde yapıldı.

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