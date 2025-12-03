Kurtulmuş Buhara'da İsmailov ile Görüştü: Eğitimde Türkiye-Özbekistan İşbirliği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Buhara'da Nuriddin İsmailov ile buluştu; Ebu Ali İbn Sina Devlet Tıp Enstitüsü mezuniyetini Türkiye-Özbekistan eğitim iş birliğinin somut göstergesi olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:24
Kurtulmuş Buhara'da İsmailov ile Görüştü: Eğitimde Türkiye-Özbekistan İşbirliği

Kurtulmuş Buhara'da Nuriddin İsmailov ile bir araya geldi

Eğitimde iş birliğinin somut göstergesi: Ebu Ali İbn Sina mezuniyet töreni

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan’ın Buhara kentinde, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, ziyaret kapsamında katıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni sonrasında İsmailov ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle eğitim alanında ortaya çıkan somut göstergelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü'nün Türkiye-Özbekistan dostluğunun ve kardeşliğinin açık bir nişanesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev döneminde ilişkilerin kalıcı hale geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, iki ülke arasında her alanda süren iş birliğinin eğitimdeki somut karşılığını görmekten kıvanç duyduğunu ifade etti.

Görüşmeye, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da katıldı.

