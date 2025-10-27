Kurtulmuş: Uluslararası Sistem Meşruiyetini Yitirdi, Yeni Küresel Adalet Gerekiyor

Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışında Kritik Mesajlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreninde konuştu. Kurtulmuş, uluslararası düzenin meşruiyetini yitirdiğini ve yeni bir küresel adalet arayışının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

BM ve Uluslararası Meşruiyet Eleştirisi

Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler'e (BM) 193 ülkenin üye olduğunu hatırlatarak, kurumun bugün barış ve esenliği sağlayamayan bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Dünyadaki çatışma ve felaketlerin, mevcut uluslararası mimarinin işlemezliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

"Uluslararası sistemin ilk kurallarından birisi meşruiyettir" diyen Kurtulmuş, küresel sistemin meşruiyetini yitirdiğini belirtti ve dünyanın bazı çevre tahribatları için ayağa kalktığını ancak Gazze'de on binlerce insanın ölümü karşısında sessiz kalındığını eleştirdi.

Savaşlar, Veto Sistemi ve Gazze

Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasında üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta yüz binlerce insanın öldüğünü söyledi ve bu çatışmanın bitirilememesinin sebebini uluslararası sistemin savaşları sona erdirme yeteneğini yitirmiş olmasına bağladı. Veto mekanizmasının çatışmaları engellemediğini vurguladı.

Aynı mantıkla Gazze'de yaşanan vahşetin de önlenemediğini belirten Kurtulmuş, bunun nedenini işlemeyen bir uluslararası siyasi mimariye sahip olmamızla ilişkilendirdi. İsrail ve Netanyahu üzerinden yürüttüğü eleştiride, BM kararlarına karşı ABD vetosunun soykırımın devamı için yeşil ışık niteliği taşıdığını söyledi.

Küresel Adalet ve Yeni Siyasal Mimari Çağrısı

Kurtulmuş, dünyada yeni, adil ve işleyen bir siyasal mimarinin kurulmasının önemine dikkat çekti. Bu hedef doğrultusunda herkesin çaba göstermesi gerektiğini kaydetti ve özellikle üniversitelerin fikir üretme ve projelerle yol gösterme rolünü öne çıkardı.

"Şimdi önümüzde nasıl yeryüzünde emperyalist projeleri bozmak görevimiz varsa, dünyadaki yeni bir sistem arayışını da ortaya koymak, yani küresel adalet arayışına öncülük yapmak da bizim vazifemizdir."

Ekonomik Adalet ve Kaynakların Paylaşımı

Kurtulmuş, küresel ekonomide adalet arayışının önemine değindi ve dünyanın kaynaklarının 8 milyar insanı rahatlıkla besleyecek düzeyde olduğunu, asıl sorunun kaynakların bölüşülememesi olduğunu vurguladı. Her insanın onurlu yaşayacağı yeni formüller bulunması gerektiğini söyledi.

Ayrıca çalışma sürelerinin kısaltılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve göç sorunlarının önlenmesinin ekonomik adalet kapsamında ele alınması gerektiğini belirtti. Avrupa dahil olmak üzere birçok yerde göçmenlerin ucuz iş gücü olarak kullanıldığını dile getirdi.

Tarihi Miras, Vicdan ve Türkiye'nin Rolü

Kurtulmuş, bir asır önce Kuvayımilliye ruhunu taşıyanların sadece kendi toprakları için değil, insanlığa örnek olacak bir mücadele verdiğini hatırlattı. Türk milletinin dünya çapında adaletsizliklere duyarlı olduğunu ve dünyada yaşayan 8 milyarın tamamı için hakkaniyet, adalet ve vicdan istediklerini ifade etti.

Terörsüz Türkiye ve Bölgesel Huzur Hedefi

Konuşmasında ülke içinde ve bölgede huzur ve istikrar sağlama kararlılığına değinen Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece ülke refahı için değil, bölgenin barışı ve güvenliği için de kritik olduğunu söyledi. Orta Doğu'da dış müdahalelere karşı yerel halkların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Balıkesir Üniversitesi Ziyaretleri ve Katılımcılar

Program kapsamında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu akademisyenlerin Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini vurgularken, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu üniversitenin uluslararası başarıda yükseldiğini söyledi ve yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, Rektör Oğurlu ile görüşmesinin ardından üniversite ve sanayi işbirliğiyle kurulan Simülasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve MRS Havacılık işbirliğiyle hayata geçirildi ve öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Programa ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, ilçe kurum amirleri ve belediye başkanları katıldı.

Konuşma, uluslararası düzende meşruiyet, küresel adalet ve üniversitelerin bu dönüşümde oynayacağı rolün altının çizilmesiyle sona erdi.

