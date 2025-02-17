Kuru Yemiş Faciası: Market Yetkilisi Kadını Hayata Döndürdü

Olayın Detayları

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Reşatbey Mahallesi'nde bir markette yaşanan ilginç olay, hem korku saldı hem de cesaret örneği gösterdi. Yaşadığı boğulma tehlikesi ile karşılaşan bir kadın, tadına bakmak istediği kuru yemiş yüzünden zor anlar yaşadı.

Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Kuru yemişlerden birini tadarken, boğazına takılan yiyecek nedeniyle nefes almakta zorluk çeken kadın, paniğe kapıldı ve market personelinden yardım talep etti. Market yetkilisi, durumu hemen fark ederek Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan başarılı müdahale ile kadının boğazındaki kuruyemiş çıkarıldı ve kadın hayati tehlikeyi atlattı.

Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Yaşanan bu olay, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anlar, marketin gerçekleştirdiği cesur ve hızlı müdahalenin bir göstergesi olarak belleklerde yer aldı.