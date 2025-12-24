Kuşadası Güzelçamlı'da Tırtak Yunusu Karaya Vurdu

Olay ve ilk bulgular

Kuşadası'nın Güzelçamlı sahilinde kumsala bir yunusun vurduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri, yaptıkları incelemede 138 santimetre boyunda, bilimsel adı Delphinus delphis olan tırtak türü juvenil bir birey tespit etti.

Yapılan kontrollerde yunusun bir gözünde ve alt çenesinde delinmiş doku tahribatı olduğu görüldü. Yetkililer, yunusun hedef dışı av olarak ağlara takıldığı ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğulduğu tahmininde bulunuyor.

Uzman açıklaması ve alınan önlemler

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü şöyle konuştu: Bu canlıların 30-40 yıl yaşadığı ve 2-3 metreye kadar büyüdüğü bilinmektedir. Ayrıca Akdeniz genelinde Tırtak türü yunusların azaldığı bilimsel çalışmalardan görülüyor. Bu anlamda biyolojik çeşitlilik açısından Kuşadası Körfezi ve Milli Parkın bulunduğu Dilek Boğazı Tırtak türü yunuslar için çok önemlidir. Zaman zaman yavru yunus ölümlerinden de bu bölgede yavruladıkları ve besin bulabildikleri anlaşılıyor. Yunusların aşırı balık avlıyor düşüncesi pek doğru değildir. Bu hayvanlar besin piramidinin en üst sırasında yer alması nedeniyle yaşadığı bölgelerde deniz ekosisteminin sağlıklı olduğunun da bir göstergesidir. Bu canlılar Ulusal ve Uluslararası anlaşmalarla koruma altında olup insan kaynaklı olarak tehdit altındadır.

Dernek yetkilileri, ölen yunusla ilgili ölçümleri ve alınan doku örneklerini TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)'a göndereceklerini, ayrıca DMAD (Deniz Memelileri Derneği) gibi uzman kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını bildirdi.

