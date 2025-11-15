Kuşadası'nda Emekli Astsubay Sokak Köpeğini Vurdu, Serbest Bırakıldı

Kuşadası'nda emekli astsubay Murat G., kendisine saldırdığı iddia edilen sokak köpeğini tabancayla vurdu. İfadesinin ardından serbest bırakıldı; köpek tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 20:02
Olay ve soruşturma detayları

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Güvercinada yolu üzerindeki Bülent Ecevit Parkı yakınlarında gece saat 01.15 sularında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Murat G., kendisine doğru havlayarak geldiğini iddia ettiği sokak köpeğini tabancayla vurdu. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Murat G. serbest bırakıldı.

Yaralı köpek ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım, Besleme ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

