Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması

Kuşadası'nda Kaymakamlık, Tarım Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri gıda üretim ve satış noktalarında denetim yaptı; mevzuata aykırı ürünlere yaptırım ve imha uygulandı.