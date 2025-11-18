Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması

Kuşadası'nda Kaymakamlık, Tarım Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri gıda üretim ve satış noktalarında denetim yaptı; mevzuata aykırı ürünlere yaptırım ve imha uygulandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:15
Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması

Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması

Üretim ve satış noktalarında mevzuat denetimi sürüyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelindeki gıda üretim ve satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, mevzuata aykırı tespit edilen işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulandı; sağlığı riske eden ürünler ise imha edildi.

Yetkililer, güvenli ve hijyenik gıdaya erişim amacıyla ortak denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

KUŞADASI’NDA GIDA DENETİMİ

KUŞADASI’NDA GIDA DENETİMİ

KUŞADASI’NDA GIDA DENETİMİ

İLGİLİ HABERLER

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Fizyoterapist Direksiyon Eğitimi İçin Geçerken Yaya Geçidinde Hayatını Kaybetti
2
Söke'de Zeytin Sineği ve Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor
3
Bayburt Çayıryolu'nda Patates Hasadı: İşçi Açığını 150 İranlı Kapatıyor
4
Van İpekyolu'nda 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirildi
5
2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar
6
Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması
7
Gaziantep'te Dron Destekli Okul Çevresi Huzur Uygulaması

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları