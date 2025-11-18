Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması
Üretim ve satış noktalarında mevzuat denetimi sürüyor
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelindeki gıda üretim ve satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, mevzuata aykırı tespit edilen işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulandı; sağlığı riske eden ürünler ise imha edildi.
Yetkililer, güvenli ve hijyenik gıdaya erişim amacıyla ortak denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.
KUŞADASI’NDA GIDA DENETİMİ