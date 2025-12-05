Kushner’e Sarkozy ile La Santé’de Görüşme İzni Verildi

Paris İstinaf Mahkemesi ve ABD Dışişleri açıklama yaptı

Paris İstinaf Mahkemesi, ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner’e, 21 Ekim’de tutuklanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile La Santé Cezaevi’ndeki mahkumiyeti sırasında görüşme yapmak için izin verildiğini açıkladı.

Mahkeme ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Kushner’in bu ziyareti gerçekleştirmek için izin talep ettiği bildirildi ve mahkemenin izin sağladığı kaydedildi.

Ancak Sarkozy’ye yakın bir kaynak, söz konusu görüşmenin cezaevinde gerçekleşmediğini, yine de ikilinin bir araya geldiğini belirtti. Görüşmeye dair başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Gelecek hafta yayımlanması beklenen "Bir Mahkumun Günlüğü" adlı kitabında Sarkozy’nin olaya ilişkin açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.

Bir ABD Dışişleri yetkilisi, "Kushner, ABD’nin yakın bir dostu olan eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’i kendisine duyduğu kişisel şefkat ve saygı nedeniyle ziyaret etmek istedi" dedi.

Haberde ayrıca, Charles Kushner’in daha önce yasa dışı seçim kampanyası bağışları ve vergi kaçakçılığı da dahil çeşitli suçlardan ABD’de hapis cezasına çarptırıldığı ve 2020 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından başkanlık affı aldığı hatırlatıldı.

Nicolas Sarkozy ile ilgili gelişmelerde, eski cumhurbaşkanının 25 Eylül 2025 tarihinde, 2007 seçim kampanyasında Libya’dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, kamu fonlarını zimmetine geçirme, pasif yolsuzluk ve yasa dışı finansman suçlamalarından ise beraat ettiği belirtilmişti.

Mahkeme, temyiz süreci tamamlanmadan hapis cezasının uygulanmasına karar vermiş; Sarkozy’nin 20 gün hapis yattıktan sonra cezasının sürdürülmesine gerek duyulmadığını açıklayarak eski cumhurbaşkanını adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

PARİS (İHA) - PARİS İSTİNAF MAHKEMESİ, ABD’NİN PARİS BÜYÜKELÇİSİ CHARLES KUSHNER’E 21 EKİM’DE TUTUKLANAN BIRAKILAN ESKİ FRANSA CUMHURBAŞKANI NİCOLAS SARKOZY İLE LA SANTE CEZAEVİ'NDEKİ MAHKUMİYETİ SIRASINDA GÖRÜŞMEK İÇİN İZİN VERİLDİĞİNİ AÇIKLARKEN, SARKOZY’E YAKIN KAYNAKLAR CEZAEVİNDE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ BİLDİRDİ.