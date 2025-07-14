Kütahya'da 10 Bin Sahipsiz Hayvana Yeni Doğal Yaşam Alanı

Kütahya'da 10 Bin Sahipsiz Hayvan Kapasiteli Merkez Tamamlandı

Kütahya Valiliği tarafından sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı'nın inşası başarıyla tamamlandı.

Vali Musa Işın'dan Önemli Açıklamalar

İshak Seydi Mahallesi yakınlarındaki alanı ziyaret eden Vali Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, sahipsiz hayvanların toplanması ve bakım süreçlerinin valiliklerin sorumluluğuna verildiğini ifade etti.

Işın, Kütahya Valiliği bünyesinde oluşturulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin belediyelerin desteğiyle çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, "Hayvanlarımızı çok seviyoruz. Onları en iyi şartlarda yaşatmak için bu projeleri hayata geçiriyoruz. Hiçbir hayvan ölümle ya da eziyetle baş başa bırakılmayacaktır. Bu alanlar tamamen yeşillendirilecek ve ağaçlandırılacak" dedi.

Kütahya'da Sahipsiz Hayvanların Geleceği

Işın, il merkezinde ve ilçelerde sahipsiz hayvanları sene sonuna kadar toplamayı planladıklarını da vurguladı. Ayrıca, köylerdeki sahipli köpeklerin de kısırlaştırılacağını dile getirdi.

Tavşanlı ilçesinde 50 bin metrekarelik alanda benzer bir barınak inşası sürdüğünü belirten Işın, bu barınağın Tavşanlı ve Domaniç ilçelerine hizmet vereceğini aktardı. Kütahya genelinde toplam dört büyük merkez ile yaklaşık 20 bin sahipsiz köpeğin toplanması ve bakım süreçlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

İnşaatın Detayları ve Hedefler

Inşası tamamlanan merkezin 90 bin metrekarelik bir alanda kurulduğunu ve 45 personelin görev yapacağını söyleyen Işın, şimdiye kadar yaklaşık 4 bin hayvanın toplandığını bildirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de buraya getirilen hayvanların doğal ortamlarında mutlu bir şekilde yaşayacaklarını belirtti. Ziyaret sırasında AK Parti Kütahya milletvekilleri, İl Genel Meclisi Başkanı ve çeşitli yetkililer de yer aldı.

Kütahya Valiliğince sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı'nın inşası tamamlandı.

Kütahya Valiliğince sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı'nın inşası tamamlandı.