Kütahya’da Araç Sayısı Rekora Ulaştı — Trafiğe Kayıtlı 280.629

TÜİK verilerine göre Kütahya'da trafiğe kayıtlı 280.629 araçla yeni rekor; araç sayısı kent nüfusunu geçti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:20
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı motorlu kara taşıtları verileri, Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısının hızla arttığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı istatistiklerine göre, Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 280 bin 629'a yükseldi. Bu rakam, merkez nüfusunun 275 bin 111 olmasıyla kıyaslandığında yeni bir rekora işaret ediyor.

Ülke genelinde Ekim ayında 178 bin 481 araç trafiğe kaydedildi. TÜİK'in duyurusunda, Kütahya'daki artışın hız kesmeden sürdüğü ve Ekim ayında araç sayısının 1.262 adet daha arttığı vurgulandı.

Araç türleri ve bölge verileri

Kütahya'daki trafiğe kayıtlı araçların dağılımında ilk sıralar şu şekilde: 127 bin 737 otomobil, 69 bin 809 motosiklet, 38 bin 32 traktör. Dördüncü sırada ise 30 bin 559 kamyonet yer alıyor.

TÜİK ayrıca TR33 Bölgesi illerine ilişkin verileri de açıkladı: Manisada 835 bin 503, Afyonkarahisar'da 319 bin 945, Uşak'ta 187 bin 483 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor.

Vatandaşların görüşü

Kütahyalı vatandaşlar, araç sayısındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ifade ediyor.

