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Kütahya'da Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Konferansı Düzenlendi

Kütahya'da düzenlenen konferansta, arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmalarının önemine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:22
Kütahya'da Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Konferansı Düzenlendi

Kütahya'da Arkeoloji Konferansı Heyecanı!

Kütahya'da, “Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları” konulu bir konferans düzenlendi. Etkinliğe kazı başkanları katıldı ve önemli görüşmeler yapıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, müdürlüğün konferans salonundaki etkinlikte Kütahya'nın kültürel zenginliğine dair bilgiler verdi. Ünal, kentte turizm potansiyelinin artırılması için yaptıkları çalışmalardan bahsederek, “Kütahya Turizm Master Planı”nı hazırladıklarını ve Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile paylaştıklarını açıkladı.

Aizanoi Antik Kenti'nde Çalışmalar ve Buluntular

Aizanoi Antik Kenti'nde kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Gökhan Coşkun, geçen yıl 6 farklı sektörde yaptıkları çalışmaları aktardı. Zeus Tapınağı, agora ve stadyum yapıları üzerinde yoğunlaşan kazılarda, önemli yapılar ve buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Coşkun, bir podyumda bulunan çeşitli sikkeler ve iyi korunmuş bir tiyatro maskının heyecan verici olduğunu belirtti.

“Bu tiyatro maskı, Aizanoi'nun Dionysos kültüne dair yeni veriler sunuyor.” ifadesiyle bu buluntuya vurgu yaptı.

Seyitömer Höyük'teki Önemli Buluntular

Kütahya Müzesi Müdürlüğü'nden Dr. Arkeolog Sevgi Gürdal, kazı başkanlığını üstlendiği Seyitömer Höyük'te elde ettikleri buluntular hakkında bilgi verdi. Gürdal, “Erken Tunç Çağı II dönemine ait 4 bin 400 yıllık bir silindir mühür” bulduklarını ve bu buluntunun Mezopotamya kökenli olduğunu ifade etti.

Ayrıca, kazılarda binlerce yıl öncesine tarihlenen buğday, mercimek, nohut ve haşhaş gibi örneklerin gün yüzüne çıktığını aktardı.

Katılımcılara Sertifikalar ve Hediyeler Verildi

Programda, Prof. Dr. Erkan Fidan, Zerrin Erdinç ve Doç. Dr. Hakkı Levent Keskin gibi isimler de konuşma yaptı. Etkinliğin sonunda katılımcılara sertifika ve çini tabak hediye edildi.

Kütahya'da kazı başkanlarının katıldığı, "Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları" konulu...

Kütahya'da kazı başkanlarının katıldığı, "Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları" konulu konferans düzenlendi.

Kütahya'da kazı başkanlarının katıldığı, "Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları" konulu...

Kütahya'da kazı başkanlarının katıldığı, "Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları" konulu konferans düzenlendi.

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