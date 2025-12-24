Kütahya'da Brezilya'dan Gelen İthal Gebe Düveler Sağlık Kontrolünden Geçti

Millileştirme ve veteriner işlemleri titizlikle yürütüldü

Brezilya'dan Kütahya'ya ithal edilen gebe düveler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Hayvanların ülke hayvancılığına kazandırılması sürecinde gerekli tüm veterinerlik hizmetleri eksiksiz ve titizlikle uygulandı.

Millileştirme çalışmaları kapsamında, ithal gebe düvelerden gerekli testlerin yapılabilmesi amacıyla kan numuneleri alındı. Ayrıca hayvanlara koruyucu aşılamalar yapıldı ve genel sağlık durumları detaylı şekilde kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin mevzuat çerçevesinde yapıldığını vurguladı. Yapılan çalışmalara ilişkin olarak yetkililer, bu uygulamalarla hem hayvan sağlığının hem de ülke hayvancılığının güvence altına alındığını belirtti.

KÜTAHYA’YA BREZİLYA’DAN GELEN İTHAL GEBE DÜVELER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ