Kütahya'da Jandarma Trafik Personelinin Şehit Olduğu Kazada Sürücü Tutuklandı

Kütahya Aslanapa'daki kazada jandarma trafik personelinin şehit olmasına yol açtığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Abdullah D. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:16
Gelişme

Kütahya'da, jandarma trafik personelinin şehit olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D. hakkında karar verildi. Abdullah D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaza Detayları

Kaza, 13 Eylül'de Aslanapa ilçesine bağlı Göynükören Kavşağı yakınında meydana geldi. 43 ABU 899 plakalı otomobili kullanan Abdullah D. idaresindeki araç, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu üzerinde kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeline çarptı.

Çarpmanın ardından araç şarampole devrildi. Olayda, kontrol yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) olay yerinde şehit oldu. Otomobilde bulunan anne ve iki çocuğu yaralanmıştı.

