Kütahya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Kaçak Kazı Eylemi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla sit alanında izinsiz kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişiler, kamyon, traktör, su tankeri gibi ekipmanlarla operasyona girişmişti.

Öğrenilen Detaylar

İlçeye bağlı İkibaşlı köyü yakınlarında bulunan Maltepe Tümülüsü mevkisinde, park halindeki bir araçtan şüphelenen Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeyi didik didik aradı. Yapılan incelemeler sonucunda, bir grup şüphelinin yaklaşık 15 metre derinliğinde bir alanda kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Kültürel varlıkları bulmak için çeşitli araçlar ve ekipmanlarla kazı gerçekleştiren A.İ, Ü.H, M.Ç, S.G, E.Y, F.Y, M.İ.V. ve M.Y gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından bu kişiler Emet İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler adliyeye gönderildi. Burada, E.Y. ve M.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.