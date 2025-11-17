Kütahya'da Kaz Eti Tiridi Sezonu Başladı

Kütahya'da kışın geleneksel lezzeti 'Kaz eti tiridi' sezonu açıldı; Bekir Aksu tarifi, lezzeti ve geleneği anlattı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:52
Kütahya'da kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan 'Kaz eti tiridi' sezonu açıldı. Kaz eti ve yufka birleşimiyle hazırlanan tirit, özellikle soğuk havalarda yöre halkının en çok tercih ettiği geleneksel yemekler arasında yer alıyor.

Sezonun açılışı ve yerel lezzet

Sezonun açılmasıyla dostlarına tirit ikram eden Bekir Aksu, yemeğin yapılışı ve lezzeti hakkında konuştu. Aksu, tiritin özellikle kar yağdığında tüketildiğini belirterek, "Yufkaların üzerine dökeriz, onun üzerinde yenilir. Aslında kar gelince yenilir ama biz bu yıl biraz acele ettik" dedi.

Kültürel önem ve şifa iddiaları

Kaz etinin hem lezzeti hem de şifasıyla bilindiğini anlatan Aksu, "Bu yemek insanın içindeki bütün dertleri alır, temizler. Lezzetlidir, yemelere tatmin olunmaz. Bir yiyen bir daha yemek ister" ifadelerini kullandı.

Her yıl kış aylarında tirit yapmanın artık bir gelenek haline geldiğini söyleyen Aksu, "Bu bir gelenek oldu, her sene mutlaka yeriz" diyerek kaz eti tiridinin bölgedeki kültürel önemine dikkat çekti.

