Kütahya'da Koklear İmplant Umudu: 15 Yaşındaki Narin'e Destek

Teslimat ve yardım süreci

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaşayan, işitme cihazı arızalanınca zor günler geçiren 15 yaşındaki Narin Erez'in yardımına Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği yetişti. Derneğin çağrısına yanıt veren bir hayırsever, İstanbul'dan Narin adına yeni bir koklear implant cihazı gönderdi.

Cihaz, dernek üyeleri ve destekçilerin katılımıyla Narin'in babaannesi Sevim Kartal'a, Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya tarafından teslim edildi. Narin, okulda olması nedeniyle teslim törenine katılamadı.

Dernekten açıklama

Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ailemizin maddi durumu iyi olmadığı için bize başvurdular. Duyuru yaptığımızda bir bağışçımız bu cihazı gönderdi. Ne bağışçıya ücret ödendi, ne de aileden. Bu cihaz aileye bağış olarak hediye edilmiştir. Allah razı olsun. Verenin, yardımcı olanların her zaman yanlarında olsun."

Sarıkaya, ayrıca Narin'in eğitimine vurgu yaparak, "8. sınıf öğrencisi Narin'in şu an sessiz olan işitme imkanı, implant cihazıyla içindeki elektrotlar aracılığıyla yeniden kazanacağını" ifade etti.

Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği, işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla benzer destek çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

