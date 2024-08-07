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Kütahya'da Maden Ocağında İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi, iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:59
Kütahya'da Maden Ocağında İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'daki Üzücü Olay

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yer alan maden ocağında meydana gelen kazada, bir işçi hayatını kaybetti.

Kaza Anı

Muhacirler köyünde faaliyet gösteren maden ocağına malzeme taşıyan M.Ö. isimli kepçe operatörü, gaz telinin sıkışması nedeniyle makineyi kontrol edemedi ve duvara çarptı.

Yaralıya Müdahale

Bu çarpışma sonrasında iş makinesi ve duvar arasında sıkışan işçi Erkan Dibekli (41) ağır yaralandı. Mesai arkadaşları hemen müdahale ederek onu bulunduğu yerden çıkardı.

Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı işçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kepçe Operatörü Gözaltında

Kaza ile ilgili olarak M.Ö. adlı kepçe operatörü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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