Kütahya'da Orman Bölge Müdürü Dingil: Engelli Bireylerin Topluma Katılımı Önemli

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini kabul ederek engellilerin topluma katılımının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:44
Kütahya'da Orman Bölge Müdürlüğü'ne anlamlı ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde öğrenciler ve öğretmenlerden ziyaret

Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel öğrenciler ile öğretmenleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Bölge Müdürü Erdal Dingil, öğrencilerle bir araya gelerek onlara hediyelerini takdim etti. Öğretmenler günün anlam ve önemine ilişkin görüşlerini paylaştı ve ziyaret, sıcak bir sohbet ile sürdü.

Bölge Müdürü Dingil, ziyaret sırasında "Engelli bireylerin toplum yaşamına katılması önemli" diyerek, kurum olarak bu kişilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaret, engellilere yönelik farkındalığın artırılması ve toplumsal katılımın desteklenmesine ilişkin mesajlarla sona erdi. Kurum temsilcileri ile okul yetkilileri, benzer etkinliklerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

