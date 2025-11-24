Kütahya'da SİBERAY'den Öğrencilere Siber Güvenlik Semineri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri Gediz Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi'nde öğrencilere sosyal medya, siber zorbalık, phishing ve yasadışı bahis konularında seminer verdi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:47
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı SİBERAY ekipleri, siber suçların önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Gediz Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlere yönelik bilgilendirici bir seminer düzenledi.

Eğitimde Ele Alınan Konular

Seminerde şu başlıklarda bilgilendirme yapıldı: sosyal medyanın hayatımıza etkileri, siber zorbalık ve korunma yöntemleri, siber güvenlik ve yasadışı bahis, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve Oltalama (Phishing) saldırılarından korunma.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, farkındalık çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürüleceğini belirtti.

