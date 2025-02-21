Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap ve 1,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin hap ve 1,5 kg kokain yakalanırken, 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:12
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap ve 1,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Kütahya'da gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 20 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo 506 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakli yapıldığından şüphelendikleri bir kamyonu kent girişinde durdurdu. Dedektör köpek "Thor" ile gerçekleştirilen aramada, konsola ve yatak bölümüne gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu.

Gözaltına alınan F.Y. ve I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo 506 gram kokain ele geçirildi...

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo 506 gram kokain ele geçirildi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

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