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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında 2 kilo 30 gram taş kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 18:12
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda, 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelileri takibe aldı.

Çevre yolunda durdurulan otomobilde yapılan detaylı aramada, aracın motor kısmına ve altına gizlenmiş olan 2 kilo 30 gram taş kokain ile 2 kilo 908 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.K, M.A. ve Ö.F.M isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Çevre yolunda...

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Çevre yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın motor kısmına ve altına gizlenmiş halde 2 kilo 30 gram taş kokain ile 2 kilo 908 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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